شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يمنح الفرصة لبدلاء إنبى أمام لافيينا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، البدلاء الفرصة في المشاركة في مباراة لافيينا المقرر لها اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كما ينوى تامر مصطفى الدفع بعبد العزيز البلعوطى في حراسة مرمى الفريق البترولى، تطبيقاً لنظام التدوير في مركز حراسة المرمى، حيث يشارك رضا السيد بصفة أساسية في مباريات الدورى المصرى الممتاز بينما بديله البلعوطى يشارك في لقاءات الكأس.

في سياق متصل تأكد غياب أحمد يوسف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عن فريقه أمام لافيينا في المباراة المقرر لها غدٍ الإثنين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر بسبب الإصابة.

ويجهز تامر مصطفى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، بديل اللاعب، خصوصا أنه من العناصر المهمة داخل صفوف الفريق البترولى، ويعتمد عليه المدرب تقديم الحلول الهجومية وفك ثغرات المنافس.

وينفذ أحمد يوسف برنامجاً تأهيلياً، وذلك بعد شكواه من العضلة الخلفية وخروجه مصاباً فى مباراة الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى انتهت بفوز سيد البلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.