شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية فى دور الـ"32" لكأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة كعادة لقاءات الكأس.

ويحتل الأهلي الصدارة فى قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس مصر، متفوقاً على الزمالك، إذ تُوج المارد الأحمر بالبطولة 38 مرة، مقابل 28 للفارس الأبيض.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري موعداً لخوض مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهى المواعيد التى تتعارض مع تحضيرات الأهلي لمباراة نصف النهائي.

مواعيد مباريات دور الـ"32" لكأس مصر

الاثنين

إنبى& لافينا إف سى ..6 مساءً

البنك الاهلى & شبان المسلمين قنا..6 مساءً

المقاولون & الحمام..9 مساءً

المصري & بترول أسيوط..9 مساءً

الثلاثاء الزمالك & بروكسى..6 مساءً

الاتحاد السكندري & السكة الحديد..9 مساءً

الأربعاء فاركو & المصرية للاتصالات..6 مساءً

فيوتشر & طلائع الأسطول ..9 مساءً

الخميس

طلائع الجيش & الشرقية..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.