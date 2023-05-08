شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى قائمة مصابى المصرى قبل مباراة بترول أسيوط ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب الخماسي مروان حمدي، حسين السيد، عبد الرحيم دغموم، الياس الجلاصي، فرانك ايتوجا عن قائمة الفريق لمباراته بدور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق بترول أسيوط والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الإثنين على استاد برج العرب، حيث يعاني هؤلاء اللاعبون حاليا من إصابات متفاوتة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دفع بطبيب الفريق الدكتور مجدي الألفي للاطلاع على تقريراتهم الطبية لمعرفة مدة العلاج اللازمة لكل لاعب حتى يتماثل للشفاء.

وظهر أعضاء الجهاز الفني الجديد للنادي المصري في ختام استعدادات الفريق البورسعيدي داخل معسكره ببرج العرب، لمواجهة بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وانتهى مجلس إدارة النادي المصري من الاستقرار على الجهاز الفني للفريق الأول والذي سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم الجاري، ويضم الجهاز الدكتور ميمي عبد الرازق مديرًا فنيًا ، أحمد الكاس مدرب عام أول، طارق السيد مدرب عام ثان، محمد معوض مدرب مساعد، خالد عبد الله مدرب حراس مرمى، مجدي الألفي طبيبًا للفريق، أحمد جاب الله اخصائيًا للتأهيل ومعدًا بدنيًا ، محمود جابر مديرا إداريا ، أحمد منصور إداريا.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، أبرزهم: إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.