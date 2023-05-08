شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 فى بطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت 7-5-2023 3 مباريات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث التقى سيراميكا مع دكرنس ووواجه الداخلية نظيره أسوان ولعب سموحة ضد ألو إيجيبت.

سيراميكا 5 – 0 دكرنس

تأهل فريق سيراميكا إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على دكرنس بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى.

سجل أهداف سيراميكا، ميدو جابر، أحمد ياسر ريان، أحمد رمضان "بيكهام"، كونستانت وايو، وأحمد جمال لاعب دكرنس بالخطأ في مرماه.

وتعرض مصطفى هانى لاعب دكرنس للطرد في في الدقيقة "45+1" من الشوط الأول بعد تصديه للكرة بيده وتسببه في ركلة جزاء لـ سيراميكا سجل منها أحمد ياسر ريان الهدف الثانى.

سموحة 2 – 1 ألو إيجيبت

نجح فريق سموحة فى تحويل تأخره أمام ألو إيجيبت بهدف للفوز بهدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

تقدم محمد سليمان لفريق ألو إيجيبت فى الدقيقة 17 بعد متابعة لتسديدة من محمد ناصر ليحولها محمد سليمان داخل شباك سموحة.

ونجح حسين فيصل فى إدراك التعادل لسموحة بتسديدة قوية من خارج المنطقة تسكن شباك ألو إيجيبت فى الدقيقة 50، وأضاف أحمد مصطفى الهدف الثانى لسموحة فى الدقيقة 75 برأسية رائعة بعدما استغل عرضية مميزة من مصطفى سعد ميسى.

بهذه النتيجة تأهل نادى سموحة إلى دور الـ16 من كأس مصر، وودع فريق ألو إيجيبت بطولة كأس مصر.

أسوان 2 - 2 الداخلية

تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بنتيجة "4-3" بركلات الترجيح بعد التعادل "2-2" على ملعب بتروسبورت فى الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة.

افتتح آلان كيامبادي التسجيل للداخلية في الدقيقة 21 وتعادل أسوان في الدقيقة 45+2 بهدف إسلام جمال،وتقدم الداخلية مجدداً عن طريق محمود طلعت بالدقيقة 68، ولكن أسوان تعادل بهدف قاتل سجله مصطفى عبد الرسول بالدقيقة 90+4.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة قبل اللجوء لركلات الترجيح،وسجل لصالح الداخلية وليد مصطفى ومحمد نصير ومحمود طلعت ومحمد رمضان وأضاع سمير فكري.

وأحرز لصالح أسوان إسلام جمال ومحمد المرسي وعمر سعودي وأضاع محمود فهمي ومحمد حمدي "ميسي".