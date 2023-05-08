شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يقصى أسوان من بطولة كأس مصر بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على أسوان بنتيجة "4-3" بركلات الترجيح بعد التعادل "2-2" على ملعب بتروسبورت فى الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة.

افتتح آلان كيامبادي التسجيل للداخلية في الدقيقة 21، وتعادل أسوان في الدقيقة 45+2 بهدف إسلام جمال، وتقدم الداخلية مجدداً عن طريق محمود طلعت بالدقيقة 68، ولكن أسوان تعادل بهدف قاتل سجله مصطفى عبد الرسول بالدقيقة 90+4.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة قبل اللجوء لركلات الترجيح، وسجل لصالح الداخلية وليد مصطفى ومحمد نصير ومحمود طلعت ومحمد رمضان وأضاع سمير فكري.

وأحرز لصالح أسوان إسلام جمال ومحمد المرسي وعمر سعودي وأضاع محمود فهمي ومحمد حمدي "ميسي".

ويحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 26 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مباراة، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.