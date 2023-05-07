الأهلي يخطف أولى بطاقات الصعود.. وصراع الهبوط يحتدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام منافسات الجولة الـ(31) من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم، من خلال ثلاث مواجهات تتباين فيها الطموحات والآمال مع تبقي أربع جولات من خط النهاية ومع احتدام الصراع بصورة مشوقة على مقاعد الصعود الثلاث إلى دوري روشن السعودي للمحترفين الموسم المقبل، بعدما حجز فريق الأهلي متصدر الدوري برصيد 65 نقطة، أولى البطاقات وعودته مجددا بعد موسم واحد مستفيدا من تعثر وصيفه الأخدود مؤخرا في مؤجلته ضد الحزم، إلى جانب أيضا احتدام المنافسة بين أندية القاع للهروب من مقعدي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية برفقة فريق الشعلة الذي تأكد هبوطه قبيل جولتين. في حين يستضيف أحد نظيره الرياض على ملعبه في المدينة المنورة، ويأتي أحد ثامنا برصيد 39 نقطة بينما يأتي الرياض رابعا برصيد 56 نقطة، في المقابل يستقبل الجبلين ضيفه الشعلة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ويحتل الجبلين المرتبة التاسعة برصيد 38 نقطة في حين يحتل الشعلة المرتبة الثامنة عشرة والأخيرة برصيد 16 نقطة، وفي المواجهة الثالثة يلتقي العروبة مع نظيره هجر على ملعب الأول في الجوف، ويأتي العروبة في المرتبة العاشرة برصيد 37 نقطة فيما يأتي هجر في المرتبة الحادية عشرة برصيد 36 نقطة. إحصائيات وأرقام متنوعة:





أجريت حتى الآن (270) مباراة في ثلاثين جولة، انتهت منها (193) بالفوز، و(77) تعادل.



بلغ عدد البطاقة الحمراء (62) بطاقة.



احتسبت حتى الآن (116) ركلة جزاء، منها (86) أحرزت، و(30) مهدرة.



ارتفع رصيد الأهداف المحرزة في الدوري حتى الآن إلى (619) هدفا.



بلغ عدد مرات الفوز حتى الآن داخل الأرض بواقع (103) انتصارات، بينما بلغ عددها خارج الأرض (90) انتصارا.



أقوى الفرق هجوما الأخدود بـ(54) هدفا، بينما الأضعف الشعلة بـ(19).



أقوى الفرق دفاعا الأهلي بـ(22) هدفا، فيما الأضعف دفاعا نجران بـ(46).



أكثر الفرق فوزا الأهلي والأخدود بـ(19) انتصار، بينما الأقل الشعلة بـ(3).



أكثر الفرق تعادلا القيصومة بـ(15) تعادلا.



أكثر الفرق خسارة الشعلة بـ(20) هزيمة، بينما الأقّل الأهلي بـ(3).



أعلى معدل تهديفي شهدته المسابقة حتى الآن، كان في الجولة الثالثة عشر بواقع (29) هدفا.



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