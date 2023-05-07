شكرا لقرائتكم خبر طموح الاتحاد في الاحتفاظ بالصدارة يصطدم بعناد أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض فريق الاتحاد متصدر دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 59 نقطة مساء اليوم امتحانا جديدا للمحافظة على صدارته التي تقلصت في الجولة الماضية أمام أقرب منافسيه النصر إلى ثلاث نقاط، ضد فريق أبها العنيد ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من دوري روشن الذي اقترب من الحسم بالأمتار الأخيرة، وذلك باللقاء الذي سيجمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويأمل فريق الاتحاد في تجاوز خسارة التعاون والعودة لسكة الانتصارات والحفاظ على صدارة الدوري، بعد ارتفاع الطموحات للمشاركة في كأس العالم للأندية والتي تستضيفها المملكة، إثر خسارة الهلال لقب دوري أبطال آسيا.

ومن المنتظر أن يعيد البرتغالي نونو سانتو ابن جلدته هيلدر كوستا للقائمة الأساسية، في حين يعيش دفاع الاتحاد في المباريات القليلة الماضية تراجعا واهتزازا نتيجة افتقاد التفاهم بين متوسطي خط الظهر أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.

في الجهة المقابلة يسعى فريق أبها لتحقيق الانتصار وخطف النقاط الثلاث من أمام المتصدر وذلك للخروج من أزمة مراكز الخطر والاستقرار بالمناطق الدافئة.

العميد: تجاوز مرحلة اهتزاز الثقة واستعادة الانتصارات







رغبة اتحادية لتجاوز خسارة التعاون والعودة لسكة الانتصارات.



من المنتظر أن يعيد البرتغالي نونو سانتو ابن جلدته هيلدر كوستا للقائمة الأساسية.



اهتزاز وتراجع يعيشه دفاع الاتحاد في المباريات القليلة الماضية نتيجة افتقاد التفاهم بين متوسطي خط الظهر أحمد حجازي وأحمد شراحيلي.



البطء في تسريع اللعب وتنويع الهجمات أبرز نقاط ضعف وسط الاتحاد.



سيعمد الفريق على استغلال سرعة الأطراف بوجود عبدالرحمن العبود وهيلدر كوستا في حال إقرار مشاركته.



خماسي اتحادي يتقدمهم عبدالرزاق حمدالله ومارسيلو غروهي والعبود وبامسعود وكورنادو مهدد بالإبعاد عن مواجهة الهلال المقبلة في حال حصولهم على البطاقة الصفراء الرابعة.



إقبال جماهيري اتحادي كثيف على شراء تذاكر مباراة الليلة رغم خسارة الفريق بالمباراة الماضية.



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