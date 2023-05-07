النصر يأمل تفادي أمواج الخليج في الأول بارك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتلاطم مساء اليوم عند الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياضة أمواج الخليج بالنصر حينما يحل ضيفا في إطار الجولة الـ26 لمنافسات دوري روشن السعودي، في لقاء سيكون عصيبا على الفريقين بالرغم من تباين مركزي الفريقين في سلم الدوري واختلاف الفوارق الفنية لكلاهما والتي تقف في الغلبة (النظرية) لمصلحة النصر الذي يحاول تفادي التفريط بأي نقطة للحاق بمركز الصدارة على أمل تعثر فريق الاتحاد المتصدر بـ 59، حيث يأمل الوصيف (النصر) بـ 56 نقطة ألا تنكسر شوكته في البحث عن اللقب العاشر له والذي غاب عنه منذ موسم 2018 ــ 2019، ويدرك النصراويون بقيادة المدرب «المؤقت» الكرواتي دينكو يليتشيتش صعوبة المواجهة والتي لن تكون سهلة المنال بفضل الأسلوب الفني الذي يمثله فريق الخليج بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي يقود الفريق منذ التحضيرات الموسمية، وبلا شك يسعى إلى إضافة النقطة الـ26 بحثا عن الأمان والتحرر من المركز الـ14 لضمان البقاء قبل نهاية الدوري، والخروج بأي نقطة إيجابية أمام النصر اليوم سواء بالفوز كمطلب أول أو التعادل كخيار ثان. نقاط قبل المواجهة:





يمتلك نادي النصر أرقاما مميزة خلال الموسم الحالي 2022-23.



يحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة.



لقاء الدور الأول انتهى للنصر بهدف الكاميروني فنسنت أبو بكر سجل بعد مرور 5 دقائق من بداية اللقاء.



أعقب لقاء الدور الأول في ديسمبر إعلان التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو



يشهد اللقاء عودة ثنائي النصر أندرسون تاليسكا بعد انتهاء فترة الإيقاف نتيجة لتراكم البطاقات وسامي النجعي بعد تعافيه من إصابة الرباط الجانبي لركبته.



شكوك بشأن مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو نتيجة تعرضه لإجهاد عضلي.



13 مواجهة كروية جمعت الفريقين في جميع مسميات الدوري.



لم ينجح الخليج في تحقيق فوز تاريخي إلا مرة واحدة عام 2003 انتهى لمحصلته بـ (2/1).



1981 شهد أول مواجهة دورية بين الفريقين سجلت فيه النتيجة الأكبر في مواجهتهما بـ 5/1.



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