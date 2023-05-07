شكرا لقرائتكم خبر ختام ملتقى المملكة الثاني لألعاب القوى بتبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختمت على مضمار ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك منافسات ملتقى المملكة الثاني لألعاب القوى للدرجة الأولى، والذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى، ضمن البرنامج الزمني لملتقيات وبطولات المملكة لألعاب القوى للموسم الرياضي 2022-2023، بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، واستمر يومين. وأوضح مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم العطوي أن نتائج الملتقى جاءت على النحو التالي: حقق نادى مضر المركز الأول في مجموع النقاط للفرق بـ194 نقطة، يليه نادي الترجي بـ182 نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي أبها بـ91 نقطة. وأشار العطوي إلى أن الملتقى شهد مشاركة 209 لاعبين، يمثلون 13 ناديا من مختلف الأندية بمناطق المملكة، تنافسوا على 12 مسابقة في المضمار، و8 في الميدان، ومسابقة العشاري.

كانت هذه تفاصيل خبر ختام ملتقى المملكة الثاني لألعاب القوى بتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.