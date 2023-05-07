العدالة يبحث عن طوق نجاة عبر شباك الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في صراع الهروب من مراكز خطر الهبوط يحل فريق الوحدة (23 نقطة) ضيفا على فريق العدالة (21 نقطة)، مساء، في مواجهة ساخنة يطمح خلالها الفريقان لحصد نقاطها الثلاث، وتجديد حظوظ البقاء بين أندية الكبار، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، باللقاء المرتقب الذي سيحتضنه استاد الأمير عبدالله بن جلوي بمحافظة الأحساء. ويحرص أبناء الحليلة فريق العدالة أصحاب الأرض والجمهور، على التمسك بأمل البقاء خلال حصد نقط مباراة اليوم، وتعويض الخسارة الأخيرة أمام أبها بالجولة المنصرمة خارج الأرض، بقيادة مدرب الفريق الصربي مارتن سفيلا الذي سيعمد للضغط المبكر وخلق المساحات في دفاعات الوحدة، خلال رباعي خط وسطه بوجود رينالدو رينيس، وبيدرو يوجينيو، وديجانيتش دافيد، وجونزاليس، بصنع الفرص لمهاجم الفريق الوحيد ماركوس أنتونسون، ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي يتعرض لها الفريق في الأوقات الأخيرة نتيجة افتقاد التركيز من خط ظهر الفريق، الأمر الذي كلف الفريق كثيرا من النقاط هذا الموسم. على الجانب الآخر، يدخل المدرب التشيلي خوسيه سييرا المدير الفني لفريق الوحدة لقاء اليوم بهدف عدم الخسارة على أقل تقدير، والعمل على كسب النقاط الثلاث، رغم حالة التراجع التي يعيشها الفريق نقطيا في المواجهات السابقة، والتي كان آخرها الخسارة من ضمك، وإيجاد حل لمعضلة الفقر التهديفي للفريق، ومعالجة الأخطاء الدفاعية للفريق، للابتعاد عن مناطق الخطر، خاصة بعد وصول الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيخوضه أمام الهلال في الثاني عشر من مايو الجاري.

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