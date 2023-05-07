إطلاق برنامج «التنس للجميع» في 3 مدن

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ويعد البرنامج المرحلة الثانية من البرنامج المجتمعي «التنس للجميع»، ويتمثل في إطلاقه بمدارس 3 مدن رئيسة، وبواقع 10 مدارس في كل مدينة؛ لتبدأ بعدها المرحلة الثالثة الخاصة بإطلاق بطولة التنس للمدارس الـعشر في كل مدينة.
ويهدف برنامج «التنس للجميع»، الذي يستمر 6 أشهر، إلى التعريف بممارسة رياضة التنس الأرضي؛ لبناء مجتمع رياضي صحي لمختلف شرائح المجتمع، وترسيخ ونشر رياضة «التنس المدرسي»، خلال نموذج تعليمي شامل لطلاب المدارس، بما يضمن توافر رياضة التنس لكل الأعمار وممارستها، وتمهيد الطريق للطلاب الذين يرغبون في استمرار ممارسة هذه الرياضة، أو المشاركة في أنشطتها بعد انتهاء البرنامج في جميع أنحاء المملكة.
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