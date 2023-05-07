شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلى لمواجهة شبان قنا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختار بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة فريق شبان مسلمين قنا، ضمن مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غدا الإثنين ويستضيفها استاد القاهرة في السادسة مساء.

وجاءت القائمة على النحو التالي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل _ أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار _ أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ إسحاقو يعقوبو _ خالد مصطفى

خط الوسط: محمد فتحي _ إسلام جابر _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد سعيد _ موسى دياوارا _ محمود قاعود _ كريم بامبو

خط الهجوم: أسامة فيصل _ باسم مرسى _ حسام أشرف.