شكرا لقرائتكم خبر عن أبو فريخة يجتمع برئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولى للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، اجتماعًا مع كارل جينكبراند، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا".

واجتمع الثنائي في مجمع صالات حسن مصطفى على هامش بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL.

وتحدث الدكتور مجدي أبو فريخة مع رئيس لجنة الحكام عن أسماء الحكام الأجانب، المقرر الاستعانة بهم لإدارة نهائيات دوري السوبر رجال وسيدات نهاية الأسبوع الجاري.

وأكد كارل جينكبراند أن الحكام الأجانب المقرر الاستعانة بهم سيكونون على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة، وهو ما يتوافق مع رؤية وطلب الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأشاد رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي "فيبا" بمستوى التحكيم المصري خلال السنوات الأخيرة الماضية، والذي كانت نتيجته الاستعانة بعدد من الحكام المصريين في بطولات العالم المختلفة بجانب بطولة كأس العالم المقبلة للرجال لأول مرة منذ سنوات عديدة.