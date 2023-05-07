شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم 2 / 0 وطرد لاعب دكرنس فى الشوط الأول ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدماً على دكرنس بهدفين نظيفين في المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وتعرّض مصطفى هانى لاعب دكرنس للطرد في في الدقيقة "45+1" من الشوط الأول، بعد تصديه للكرة بيده وتسببه في ركلة جزاء لـ سيراميكا سجل منها أحمد ياسر ريان الهدف الثانى، بينما أحرز الهدف الأول ميدو جابر فى الدقيقة 9.

ويأمل التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق سيراميكا، فى قيادة الفريق للتأهل للدور الـ16 من أجل استعادة الثقة والتقدم في جدول الدورى، وحذر اللاعبين من مفاجآت الكأس، خاصة أن دكرنس من الفرق المميزة والتي تنافس على الصعود للدورى، وطلب من لاعبيه بضرورة إنهاء المباراة مبكرا حتى لا تتصعب الأمور.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 30 نقطة، جمعها من 26 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 12 لقاء وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكهم 26 هدفا.

وفى المقابل، يسعى حسام عبد العال، المدير الفني لفريق دكرنس، لتحقيق المفاجأة والإطاحة بسيراميكا من الكأس والاستمرار في مغامرة الكأس، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد ومواصلة التركيز من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ16.

ويحتل فريق دكرنس المركز الثالث في ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 42 نقطة متأخرا بنقطتين فقط عن المتصدر طنطا، بعد مرور 24 جولة، حيث فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مباريات وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا.