شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 5 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 7 / 5 / 2023، العديد من الأحداث الرياضية، أهمها فوز فريق يد الأهلى بلقب كأس السوبر الافريقى على حساب الزمالك وتلقى اتحاد الكرة عرضا لمواجهة البرازيل وديا.

الأهلي يهزم الزمالك 27 / 24 ويتوج بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد

تغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 27 / 24 وتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة، ليتأهل الأهلي للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى ستقام فى أكتوبر المقبل بالسعودية

تعرف على طبيعة إصابة على زين فى السوبر الأفريقي لكرة اليد

أثبتت الفحوصات المبدئية التي خضع لها علي زين نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إصابة اللاعب بتمزق في عضلة السمانة، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الثانى من عمر مباراة فريقه ضد الزمالك فى السوبر الأفريقي.

سموحة يفوز على ألو إيحيبت بثنائية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

نجح فريق سموحة فى تحويل تأخره أمام ألو إيجيبت بهدف للفوز بهدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

أوصى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، مارسيل كولر المدير الفني للفريق باستبعاد محمود متولى مدافع الفريق من حساباته الفنية لمباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبل، بسبب الإغماءة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز بالسوبر.