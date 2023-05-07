شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عن قائمة الدراويش استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات بطولة الدورى.

وضمت قائمة الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز 22 لاعبا جاءت كالتالى:

حراسة المرمى: محمد فوزى، محمد كوكو، أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمج هاشم، محمد نصر، محمد بيومى، عصام صبحى، كريم عرفات، محمد دسوقى

الوسط: عماد حمدى، سيرجى آكا، محمد حسن، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، صالح جمعة، عمر الساعى، كريم الديب، ياو أنور، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدى

الهجوم: محمد الشامى، فراس شواط.

وفاز الإسماعيلى على فريق الشرقية أحد أندية المظاليم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك خلال المباراة الودية التى جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن برنامج الإعداد لاستكمال مشوار الفريق بمسابقة الدورى المحلى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الـ14 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 26 نقطة، حصدها بعد خوض 24 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 8 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.