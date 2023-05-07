آرسنال يتجاوز نيوكاسل ويتمسك بآمال تتويجه باللقب

المنامة - ياسر ابراهيم -

نجح آرسنال في تجاوز أحد أصعب اختباراته في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما تغلّب على مضيفه نيوكاسل.



وانتصر آرسنال على مضيفه نيوكاسل 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.



ودخل نيوكاسل المواجهة بقوة وأتيحت له أكثر من فرصة للتسجيل لكنه لم يتمكن من استغلال تراجع أداء الضيوف في الدقائق الأولى.



وخطف النرويجي أوديغارد الهدف الأول في اللقاء مع الدقيقة الرابعة عشرة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



وصمد آرسنال أمام محاولات نيوكاسل الجادة للتعديل وأنهى الشوط الأول محافظاً على تقدمه بهدف دون رد.



وجاء الهدف الثاني بفضل السويسري سشار الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (71).



ورفع آرسنال رصيده إلى 81 نقطة بفارق نقطة فقط عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة أقل للأخير.



وأوقف آرسنال بانتصاره الثاني توالياً سلسلة نتائج نيوكاسل الإيجابية بثلاثة انتصاراته توالياً ليتجمد رصيد الخاسر عند 65 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الرابع الذي يواجه وست هام اليوم أيضاً.



(بي إن سبورت)

