شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طبيعة إصابة على زين فى السوبر الأفريقي لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الفحوصات المبدئية التي خضع لها علي زين نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إصابة اللاعب بتمزق في عضلة السمانة، بعد سقوطه على أرض الملعب خلال الشوط الثانى من عمر مباراة فريقه ضد الزمالك فى السوبر الأفريقي.

وتغلب فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي على نظيره الزمالك بنتيجة 27 / 24 في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي التي ينظمها النادي الأهلي على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة السوبر الأفريقي بتقدم الأهلي بنتيجة 14 / 9 ، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 27/24.

وتأهل الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في أكتوبر المقبل بالسعودية، بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وتأهل الزمالك إلى النهائي بعد الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، في نصف نهائي السوبر الأفريقي أمس.

بينما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسي عن عدم المشاركة .

وشهد الاجتماع الفنى لبطولة السوبر الأفريقى لكرة اليد، الذى أقيم أول أمس بمقر النادى الأهلى، حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصور اريموا رئيس الاتحاد الافريقى لكرة اليد، ومحمد الأمين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، وك خالد العوضى مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، ويزيد الساعدي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والسادة ممثلى الأندية المشاركة بالسوبر الأفريقى.