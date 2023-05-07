شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يستقر على الدفع باللاعبين الاحتياطيين أمام شبان قنا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر بابا فاسيليو ، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على الدفع باللاعبين الاحتياطيين وعدد من اللاعبين الشباب خلال مواجهة شبان قنا غداً فى الدور الـ 32 بكأس مصر.

وكان البنك الأهلي قد أصدر بياناً رسمياً يعلن خلاله التقدم باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية ضد محمد العتباني، حكم مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي، التي أقيمت الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وجاء بيان البنك الأهلي كالتالي:-

تقدم نادي البنك الأهلي باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية ضد محمد العتباني حكم مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلي والتى أقيمت الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

بسبب الأخطاء التحكيمية المؤثرة التي وقع فيها حكم اللقاء حيث قام بطرد محمود الجزار لاعب فريق البنك الأهلي دون أن يرتكب اللاعب خطأ يستدعي إشهار البطاقة الحمراء وظل فريق البنك الأهلي يلعب منقوصا في الوقت الذي كان الفريق قريبا من تحقيق هدف الفوز.

واستكمل حكم اللقاء الأخطاء التحكيمية باحتساب ركلة جزاء ضد فريق البنك الأهلي أجمع على عدم صحتها خبراء التحكيم المصري.

واختتم نادي البنك الأهلي قد خاطبنا اتحاد الكرة من قبل بسبب تكرار الأخطاء التحكيمية التي أثرت بشكل مباشر على نتائج الفريق فى العديد من المباريات.