شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفوز على ألو إيحيبت بثنائية ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة فى تحويل تأخره أمام ألو إيجيبت بهدف للفوز بهدفين، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لكرة القدم.

تقدم محمد سليمان لفريق ألو إيجيبت فى الدقيقة 17 بعد متابعة لتسديدة من محمد ناصر ليحولها محمد سليمان داخل شباك سموحة.

ونجح حسين فيصل فى إدراك التعادل لسموحة بتسديدة قوية من خارج المنطقة تسكن شباك ألو إيجيبت فى الدقيقة 50، وأضاف أحمد مصطفى الهدف الثانى لسموحة فى الدقيقة 75 برأسية رائعة بعدما استغل عرضية مميزة من مصطفى سعد ميسى.

بهذه النتيجة تأهل نادى سموحة إلى دور الـ16 من كأس مصر، وودع فريق ألو إيجيبت بطولة كأس مصر.

بدأ سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد شوشة، شريف رضا، محمد نادي

الوسط: زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، أحمد مصطفى، طارق علاء

الهجوم: محمد الصباحي

بينما بدأ ألو إيجيبت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عصام "ديدا"

الدفاع: محمد رأفت، أحمد الحسينى، محمود سعد، عبد الرحمن هشام

الوسط: محمد السيد مصطفى، محمد سمير، محمد سليمان، محمد ناصر، عبد الرحمن جاد

الهجوم: محمد رضا بولا

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.