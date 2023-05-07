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مصر تقترب من مواجهة البرازيل وديا في هذا الموعد

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الشارقة - اميمة ياسر - تلقى اتحاد الكرة المصري عرضاً من إحدى شركات التسويق لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأول بقيادة فيتوريا ومنتخب البرازيل، خلال فترة التوقف الدولى فى شهر يونيو المقبل، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

ويخوض منتخب مصر مباراة رسمية أمام غينيا في يونيو المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2023 ، ويرغب فيتوريا في خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف أيضا من 12 حتى 20 يونيو المقبل.

وكان منتخب مصر قد فاز على مالاوى، فى مباراتى الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، وحقق فوزه الخامس تواليا على المستوى الرسمي والودي منذ تعيين فيتوريا على رأس القيادة الفنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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