شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يضاعف المكافآت للفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة، برئاسة أسامة خليل، تحفيز اللاعبين قبل مواجهة سيراميكا فى بطولة الدوري، بصرف مكافآت مضاعفة للفوز بالمباراة وعودة الفريق مرة أخرى للانتصارات، خاصة بعد تأزم وضع الفريق فى بطولة الدوري

ويسعى رضا شحاتة، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لتصحيح الأخطاء الدفاعية خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة سيراميكا لتحسين نتائج الفريق وضمان البقاء فى بطولة الدورى الممتاز.

وتلقى فريق غزل المحلة الخسارة من فريق سموحة بثنائية دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد الغزل، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجارى، وتقام على استاد القاهرة الدولى الساعة التاسعة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 13 مباراة.