تغريدة غامضة من وكيل محمد صلاح تثير الجدل

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جدلا كبيرا بعدما نشر تغريدة غامضة عبر حسابه الخاص بموقع "تويتر".

وأشار عباس في تغريدته إلى أن اعتزال لاعب كرة قدم منذ سنوات، لا يعني أنه أفضل من اللاعبين الحاليين.

وكتب وكيل أعمال محمد صلاح: "فقط لأن لاعب كرة قدم اعتزل منذ سنوات أو عقود، لا يعني أننا يجب أن نخاف من الاعتراف بأنه ليس جيدًا مثل شخص يلعب اليوم".

وأضاف عباس: "بغض النظر عن ذلك، إن النجاح كلاعب كرة قدم اليوم أصبح أصعب كثيرًا مما كان عليه الأمر من قبل.. هناك الآن منافسة أكثر بكثير".

ولم يوضح وكيل أعمال صلاح المقصود من تغريدته التي أثارت الجدل بين جماهير نادي ليفربول.

وواصل محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول، منذ انضمامه في صيف 2017، حيث نجح بفضل الهدف الذي هز به شباك برينتفورد، معادلة ستيفن جيرارد في المركز الخامس بجدول ترتيب الهدافين التاريخيين مع "الريدز"، برصيد 186 هدفًا لكل منهما.