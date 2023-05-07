شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الكأس يقترب من منصب المدرب العام للنادي المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد الكأس نجم الكرة المصرية السابق، من شغل منصب المدرب العام في الجهاز الفني الجديد للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، وبات التشكيل الأقرب للجهاز الفني تحت قيادة عبد الرازق كالتالي: أحمد الكأس مدرب عام وليد ابو العلا مدرب ومحمد معوض مدرب وأحمد جاد مدرب بدني.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.