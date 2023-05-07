شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبى 12 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات بطولة الجمهورية لرفع الاثقال البارالمبى، فى الفترة من 12 إلى 15 مايو الجارى باستاد القاهرة، على أن يكون التصنيف الطبي فى الثامنة صباحا للاعبين الجدد فقط.

ومن المقرر أن يكون اليوم الأول لفئات أوزان 41/45/50/55/49/59/65 كجم على مستوى السيدات والرجال.

وفى اليوم التالى لفئة أوزان 61/67/73/54/72/80 كجم، وفيما يخص أوزان 107 و فوق 107، و فوق 86 كجم، فتكون في أخر أيام البطولة.

كان منتخب السلة على الكراسى المتحركة توج بلقب البطولة العربية الأولى التي أقيمت في دولة الكويت، على حساب المنتخب الكويتي صاحب الأرض بنتيجة ”40-41”.

وكان هناك استقبالًا حافلًا لبعثة المنتخب، حيث كان في استقبالهم كلًا من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة اللجنة ورئيس الاتحاد العربي لذوي الإعاقة.