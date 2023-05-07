شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انطلاق دور الـ32 لبطولة كأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل، وتحديد فى السادسة مساء اليوم، منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة كعادة لقاءات الكأس.

س: ما هى المباريات التى تقام اليوم؟

ج: تقام اليوم الأحد ثلاث مباريات دور الـ"32" لكأس مصر، وهى سموحة & الو إيجيت.. 6 مساءً، ومباراة الداخلية & أسوان.. 6 مساءً، ومباراة سيراميكا& دكرنس.. 9 مساءً.

من هم حكام مباريات اليوم الأحد؟

ج: أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة سموحة × ألو ايجيبت، لـ محمد عبدالعزيز حكما للساحة، ويعاونه كل من وليد قابيل مساعد أول ومنصور حسن مساعد ثان وكريم طلعت حكما رابعا.

فيما أسندت مباراة الداخلية × أسوان للحكم عبد الرحمن صالح حكمًا للساحة ويعاونه كل من أحمد خلف مساعد أول ويوسف داهش مساعد ثان ومحمد الشناوي حكما رابعا.

بينما يدير مباراة سيراميكا × دكرنس مصطفى مدحت حكما للساحة ويعاونه كل من أحمد عبدالعزيز مساعد أول ومحمد جاد مساعد ثان ومحمد عبدالعليم حكما رابعا.

س: أين يمكن مشاهدة هذه المباريات؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: متى تقام باقى مباريات دور الـ32 بكأس مصر؟

ج: المواعيد هي:

الاثنين

إنبى& لافينا إف سى ..6 مساءً

البنك الاهلى & شبان المسلمين قنا..6 مساءً

المقاولون & الحمام..9 مساءً

المصري & بترول أسيوط..9 مساءً

الثلاثاء

الزمالك & بروكسى..6 مساءً

الاتحاد السكندري & السكة الحديد..9 مساءً

الأربعاء

فاركو & المصرية للاتصالات..6 مساءً

فيوتشر & طلائع الأسطول ..9 مساءً

الخميس

طلائع الجيش & الشرقية..7 مساءً

القناة الناقلة لمباريات كأس مصر

س: هل هناك مباريات مؤجلة من دور الـ32؟

ج: نعم، فقد قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: من هو الفريق الأكثر تتويجًا بكأس مصر؟

ج: يحتل الأهلي الصدارة فى قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس مصر، متفوقاً على الزمالك، إذ تُوج المارد الأحمر بالبطولة 38 مرة، مقابل 28 للفارس الأبيض.