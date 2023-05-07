شكرا لقرائتكم خبر عن توصية طبية تهدد مشاركة محمود متولى مع الأهلى أمام الترجى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، مارسيل كولر المدير الفني للفريق باستبعاد محمود متولى مدافع الفريق من حساباته الفنية لمباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبل، بسبب الإغماءة التى تعرض لها فى مباراة بيراميدز بالسوبر.

ويميل أبو عبلة لمنح محمود متولى فرصة لاستكمال جاهزيته الفنية والبدنية، حتى يكون لائقاً للمباريات القادمة عقب مواجهة الذهاب أمام الترجى التونسى.

ويرى طبيب الأهلى أن مباراة الترجى مباراة صعبة وقوية، وستكون عبئا على محمود متولى رغم سلامة الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب عقب السقوط فى السوبر.

وتعرَّض محمود متولي للإغماء عقب مباراة بيراميدز، الأمر الذى أصاب الجماهير فى ملعب محمد بن زايد بالرعب. واستدعى الأطباء سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعا، بعد سقوط محمود متولى بشكل مفاجئ.

ولم تمضِ دقائق قليلة حتى استفاق محمود متولي، ليبدأ الأهلي الاحتفال عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز. متولي: حالتى الصحية جيدة.. ونستحق التتويج بالبطولة من جانبه طمأن محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، فى اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتى انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر، وتتويجه بالبطولة.

وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادى، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.

وتعليقًا على المواجهة المقبلة أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال متولي، «نسعى دائمًا للفوز بكل مباراة، ونعتبر أن كل المباريات مباريات كؤوس، وسنستعد بقوة للمباراة». أبو عبلة: لا شيء يدعو للقلق بشأن محمود متولي وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي تفاصيل ما دار لـ محمود متولي مدافع الفريق عقب نهاية كأس السوبر المصري.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، "حصل إغماء لمحمود متولي بسبب آخر التحام قبل صافرة نهاية اللقاء مباشرة، الأمور طالت بعض الشيء، وبدأنا الإسعافات الأولية ثم ساعدنا طاقم الإسعاف الخاص بالملعب، وأصبحت الأمور بخير".

وأوضح أن "التشخيص إغماء خفيف واستفاق منه اللاعب، وسنخرج لإجراء فحوصات روتينية من أجل نطمئن الجماهير، حالة الوعي والذهنية والبدنية للاعب ولا شيء يدعو للقلق".