كلوب يكشف عن وظيفة محمد صلاح بعد اعتزال كرة القدم

الشارقة - اميمة ياسر -

توقع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بقاء نجم "الريدز" وقائد منتخب مصر محمد صلاح، داخل دائرة كرة القدم حتى بعد الاعتزال، حيث يرى أنّه يملك خبرة كبيرة تجعله يواصل عمله داخل الساحرة المستديرة لسنوات طويلة.

وتغنى كلوب بمحمد صلاح، الذي بات أهم العناصر تأثيرًا مع ليفربول خلال الفترة الماضية، حيث يساهم "الفرعون المصري" بشكلٍ كبير في محاولات الريدز للعودة إلى المربع الذهبي، وحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا للنسخة المقبلة.

وأكد المدرب الألماني أن صلاح يملك شخصية استثنائية ستظهر للجميع عندما يقرر يعمل كمحلل للمباريات في السنوات المقبلة.

وقال: "عندما يعمل محمد صلاح كمحلل للمباريات في الأعوام المقبلة، ستتعرفون على شخصيته الرائعة، أنه شخص رائع جدًا".

وعن الأداء الذي قدمه أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، أشار مدرب ليفربول إلى أنه لاعب يعشق تسجيل الأهداف، مضيفاً: "طبيعة محمد صلاح تعشق تحقيق الإنجازات وتسجيل الأهداف والأرقام القياسية، لا أتوقع أنه سيتوقف عن فعل ذلك طوال فترة وجوده داخل الملاعب".

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول في إنعاش آماله للعودة إلى الصفوف المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما سجل هدف الانتصار على برينتفورد؛ ليضع في سجل الريدز 3 نقاط جديدة، تقربه من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، كما حقق العديد من الأرقام القياسية بهدفه الأخير، أبرزها أنه أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 9 مرات تواليا في جميع المسابقات.