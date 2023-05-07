شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يبحث عن إنجاز غائب منذ 32 عامًا فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق أسوان عن تكرار إنجازه التاريخى فى كأس مصر، حينما يواجه الداخلية فى السادسة مساء اليوم فى دور الـ32 من البطولة. وكانت أعظم إنجازات أسوان فى بطولة كأس مصر حينما خسر نهائي البطولة فى نسخة 1990-1991، واكتفى بالوصافة.

وجمعت المباراة النهائية بين الأهلي وأسوان في كاس مصر 1990-1991، وانتهت وقتها بفوز الأهلي 1-0 بهدف لمهاجم الأهلي محمد رمضان في الدقيقة الخامسة.

ووصل الأهلي للنهائي في هذه النسخة بعد الفوز على الشمس 2-1 ثم الفوز على المصري 1-0 في دور ال16 ثم الفوز على الاتحاد 1-0 في دور ال8 والتألق في مباراة القمة والفوز على الزمالك في قبل النهائي 2-0 .

أما فريق أسوان هزم الكروم بركلات الترجيح، ثم هزم فريق جمهورية شبين 1-0 بهدف لعصام عبد الفتاح الحكم المونديالي الشهير في دور الـ16، وفى كبرى المفاجآت تخطى غزل المحلة بركلات الترجيع في دور الـ8، وفى قبل النهائي فاز علي فريق السويس بهدف نظيف بعد وقت إضافي للاعب طة العارف .

تشكيل الأهلى في النهائى بقيادة المدير الفني الكابتن شوقى عبد الشافي : ثابت البطل (حراسة المرمي) - علاء عبد الصادق - ضياء السيد - محمود صالح - محمد سعد - ربيع ياسين - تامر حفنى (بدر رجب) - هادى خشبة - علاء ميهوب - محمد رمضان - كرم مرسى (أيمن شوقى).

تشكيل أسوان في النهائى بقيادة المدير الفني الكابتن مشير عثمان : على يحيى (حراسة المرمي) - أنور سعيد - حجاح سعد - أيمن عبد الله الرمادي (المدرب الشهير) - محمد نور - تودى حسن - عصام عبد الفتاح - طه العارف (عبد الحليم حافظ) - حازم عبد الله - حمدى حمدان (محمد رجب) - هشام عبد المنعم.