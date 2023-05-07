شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتصدر التصنيف العالمى للاسكواش.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، الإعلان الرسمي غداً، الاثنين، من رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي الجديد للاعبات، ومن المقرر أن تتصدر الشربيني التصنيف العالمي مجدداً بعد تحسن نتائجها الفترة الأخيرة.

وتهيمن البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش لـ57 أسبوعاً متتالياً من اعتلائها صدارة التصنيف في أبريل 2022.

وكانت نور الشربيني قد توجت مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تعد أحد أعرق البطولات في تاريخ اللعبة، وبعودة بطولة العالم للاسكواش والمقامة حالياً في شيكاغو، يرتفع رصيد نور الشربيني من النقاط في التصنيف العالمي، نظراً لأنها تحمل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، لتتصدر التصنيف الجديد والمقرر صدوره غداً الاثنين.

من ناحية أخرى، تختتم اليوم، الأحد، منافسات دور الـ16 ببطولة العالم للاسكواش المقامة حاليا فى شيكاغو حتى 12 مايو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وكان 16 لاعباً مصرياً قد تأهلوا إلى منافسات هذا الدور بواقع، 7 لاعبات في منافسات السيدات، و9 لاعبين في منافسات الرجال، وذلك من أصل 37 لاعبا مصريا شاركوا في البطولة منذ بدايتها.