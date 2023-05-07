الفائز بـ"سوبر" الأهلى والزمالك يتأهل لمونديال اليد للأندية فى السعودية

القاهرة - سامية سيد - يتأهل الفائز من مباراة الأهلى والزمالك، التى تقام فى السابعة مساء اليوم بكأس السوبر الأفريقى، لكأس العالم للأندية مباشرةً، المحدد لها أكتوبر المقبل فى السعودية.

ويلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى مع الزمالك، مساء اليوم الأحد، فى نهائى بطولة كأس السوبر الأفريقى التى ينظمها النادى الأهلى.

موعد مباراة الأهلى والزماك فى نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الأحد، على صالة الملك عبد الله الفيصل بفرع الجزيرة.

كيف تأهل الزمالك والأهلى لنهائى السوبر الأفريقي؟

نجح الزمالك فى التأهل إلى النهائى بعد الفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 45/25، فى نصف نهائى السوبر الأفريقى، بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية للسوبر الأفريقي مباشرة، فى ظل اعتذار الترجى التونسى عن عدم المشاركة.

من ناحية أخرى، تعاقد نادى الزمالك مع محمد مجدي لاعب فريق سموحة لكرة اليد على سبيل الإعارة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، خلال بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية، والمقررة إقامتهما خلال الفترة من 6 إلى 19 مايو الجارى فى القاهرة.