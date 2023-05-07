شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وتعليمات خاصة من أوسوريو فى مران الزمالك استعدادًا لبروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات فنية قوية خلال مران الفريق اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، شهدت التركيز على تدريب اللاعبين على التسديدات.

وتم تقسيمة الفريق لمجموعتين على أن تقوم كل مجموعة بتنفيذ ما لا يقل عن 7 تمريرات من أماكن متفرقة داخل الملعب على أن ينهي اللاعب الأخير الكرة بتسديدة قوية.

وتولى مدحت عبد الهادي المدرب العام الإشراف على مجموعة، بينما تولى أحمد مجدي المدرب المساعد قيادة المجموعة الأخرى.

وحرص أوسوريو على منح تعليمات فنية للثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق خلال تدريبات اليوم، وقام الكولومبي بشرح بعض الأمور التكتيكية للثنائي الخاصة بالمواقف الدفاعية والالتحامات مع اللاعبين المنافسين.

وحرص أوسوريو على منح تعليمات مستمرة لكل اللاعبين أثناء تنفيذ الجمل الفنية في مران الزمالك اليوم.

كما خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية مطولة، استمرت لمدة ساعة تقريبا لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها قبل التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العديد من اللاعبين في اطار الاستعدادات لمباراة بروكسي المقبلة بكأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.