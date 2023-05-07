شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الدماطى رئيساً لبعثة الأهلي فى تونس لمواجهة الترجى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق فى تونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي الرابعة عصر بعد غد، الثلاثاء، موعداً للسفر إلى تونس لخوض مباراة الترجي، المقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة باستاد رادس، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة 19 مايو الجارى فى بالقاهرة.

وفى السياق ذاته، كشفت تقارير صحفية أن إدارة الترجي التونسي بدأت اتخاذ عدة قرارات سريعة ضد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي "كاف"، على خلفية العقوبة بسبب أحداث جماهيره خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .