شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل جمعة وجابر وعمرو السيسى فى مران الزمالك وتدريبات إضافية للمثلوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم، الأحد، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة فى كأس مصر.

ويعاني عبدالله جمعة من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباريات خلال الفترة الماضية، ويؤدى الظهير الأيسر برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

كما أدى عمر جابر وعمرو السيسي ومصطفى الزناري ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية مختلفة على هامش مران اليوم، وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران. وأدى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية إضافية عقب مران اليوم بعد مشاركته في التقسيمة الفنية استعدادا لمباراة بروكسي المقبلة في كأس مصر، وأدى المثلوثي تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف محمد مدحت المعد البدني بهدف الإرتقاء بالجانب البدني للاعب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.