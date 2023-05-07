شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة دغموم تكشف سبب إقالة حسام حسن من تدريب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دقت مذكرة الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، المسمار الأخير فى علاقة التوأم حسام وإبراهيم حسن مع مجلس الإدارة، برئاسة كامل أبو علي، وذلك بعد وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وكان دغموم قد تقدم بمذكرة قبل أيام قليلة إلى مجلس إدارة النادي المصري، مطالباً بفسخ تعاقده مع النادى بسبب تطاول حسام حسن عليه بالسب، وكذلك على مجلس الإدارة.

وكان الجزائري قد تعرض لعقوبة مادية من إبراهيم حسن مدير الكرة، بسبب تغيبه عن مران الفريق، وكشف مصدر مقرب من اللاعب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن دغموم كان قد حصل على إذن مسبق من الجهاز الفني لإجراء فحوصات طبية بسبب تعرضه للإصابة، وعلى الرغم من ذلك تم تغريمه.

وجاءت مذكرة دغموم كالتالي:

السيد المحترم/ كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري والسادة الأعضاء الموقرين

بعد التحية

أتقدم إليكم أنا اللاعب الجزائري/ عبد الرحيم دغموم المحترف في صفوف الفريق الأول

بالتكرم بالموافقة على فسخ عقدي بالتراضي وذلك بسبب ما حدث مع الكابتن/ حسام حسن المدير الفني للفريق الأول عقب مباراة أسوان يوم الاثنين السابق، حيث قبل نهاية الشوط الأول تهجم عليا في غرفة البدلاء بألفاظ وتوبيخ، وفقال لي "روح قول لكامل أبو علي ورجب عبد القادر وياسر يحيى وباقي المجلس أنتم... وأنا قمت بالرد عليه "أنا لست مثل الكلب عندك".

بعدها قلت له "حسبي الله ونعم الوكيل" ولذلك أتقدم إليكم بهذا الطلب.



عبد الرحيم دغموم وانتهت علاقة حسام حسن بالنادي المصري بعد 141 يوماً فى قيادة الفريق البورسعيدي، وذلك بعدما أعلن النادي المصري إنهاء التعاقد رسمياً مع التوأم وتكليف ميمي عبد الرازق بمهام المدير الفنى للفريق.