«بفيديو اعتذار».. إعلامية تفجر مفاجأة: رمضان صبحي يرغب في العودة لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الاعلامية سهام صالح، أن رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، "يرغب في مصالحة جماهير الأهلي من خلال مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي".

وقالت "صالح"، خلال تقديم برنامجها "الكلاسيكو" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن رمضان صبحي نادم بشدة على رحيله من الأهلي ، و قام بتوسيط بعض المقربين من مجلس إدارة رة النادي الأحمر لعودته.

وأضافت الإعلامية: "مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب يرفض عودة اللاعب خوفا من غضب جماهير النادي”.

وكان رمضان صبحي قد رحل إلى صفوف بيراميدز في 2020 رافضا التوقيع على عقد انتقاله للأهلي بعد نهاية الاعارة.

وخسؤر بيراميدز كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعةعلى ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.