«معايا 7 جنيه».. هكذا سخر كهربا من طريقة دفع غرامة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صمته ليعبر عن شعوره بالحزن مما يحدث حاليا في الكرة المصرية.

وعاد كهربا للمشاركة مع الأهلي خلال منافسات الموسم الجاري 2022-2023، بعدما تعرض لفترة إيقاف طويلة استمرت لسبعة أشهر بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية قضية رحيله عن ناديه السابق الزمالك.

وتوّج الأهلي مؤخرا بلقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز، بعد فوزه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور التالتة" من تقديم الإعلامي إبراهيم فايق المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، قال كهربا: "الناس تعرف ما مررت به، لكن البطولات تعوض عن أي شيء، وأحمد الله على ما وصلت إليه".

وأضاف لاعب الأهلي: "أنا حزين جدا مما يحدث في أجواء الكرة المصرية، ليس لي ذنب في أي شيء، ورغم ذلك يتم وضع اسمي في كل شيء، وتصعب عليَّ نفسي".

وعن تألقه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، قال كهربا: "لا أعرف إن كان سيتم تصديقي أم لا، لكني أشعر دائما بأي شيء سيحدث في كل مباراة، وهذا من عند الله، وتوقعت صعوبة مباراة بيراميدز وأن تمتد للوقت الإضافي، وكنت أحاول أن أضحك قبل اللقاء لإزالة الضغوط".

وأضاف: "أبلغت سامي قمصان المدرب العام أنني سأشارك في الشوط الثاني وأتسبب في فوز الأهلي على بيراميدز، وأكرمني الله في الوقت الإضافي بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي أسهمت في حصد اللقب".

وتابع: "من معه الله يمكنه السير على الماء، وكذلك بجانبي أبي وأمي وأخي وأختي".

وعن إمكانية دفع غرامة نادي الزمالك، أجاب كهربا ساخرا: "سأرى في جيبي مالا أم لا، لا أملك سوى جنيهين، وهناك 5 جنيهات سأفطر بها في الصباح".

يشار إلى أن المحكمة الرياضية بسويسرا "كاس" قررت تغريم كهربا بمبلغ قدره مليوني دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5% من الفوائد على المبلغ، مع منحه مهلة جديدة للسداد.