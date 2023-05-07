شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية ياسر إبراهيم وكريستو لمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الأهلى، جاهزية الثنائى ياسر إبراهيم ومحمد الضاوى كريستو لاعبى الفريق لمواجهة الترجى التونسى فى دوري الأبطال.

وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "الأهلى يستعيد جهود ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى أول تدريب بعد الإجازة، ليشارك اللاعب بشكل كامل لأول مرة منذ مباراة الرجاء المغربى".

وأضاف طبيب الأهلى، "سيتم تجهيز اللاعب فنياً وبدنياً ليصبح لائقاً لمباراة الترجى التونسى فى دوري الأبطال، وكذلك محمد الضاوى كريستو جاهز تماماً للمباراة، ومشاركته تعد أمراً فنياً يخص السويسرى مارسيل كولر".

ويرغب الأهلى فى تجهيز ياسر إبراهيم لقيادة خط الدفاع الأحمر فى مباراة الترجى التونسى بجوار زميله محمد عبد المنعم، فى ظل غموض موقف محمود متولى مدافع الفريق الذى تعرض للإغماء عقب نهاية مباراة بيراميدز بالسوبر فى مشهد خطف القلوب، ليقرر أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى إخضاع اللاعب لفحوصات طبية مكثفة.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالى فى تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، حيث يأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.