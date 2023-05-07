شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى مهاجم أسوان يتلقى عرضاً من البرج اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى محمد حمدى زكى، مهاجم أسوان ووصيف هدافي الدورى المصري، عرضاً من نادى البرج اللبنانى للرحيل عن صفوف تماسيح النيل الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب ينتهى عقده مع الفريق الجنوبي بنهاية هذا الموسم.

وكشف مصدر لليوم السابع أن محمد حمدى زكى، الذى ينافس على لقب هداف الدورى المصري برصيد 10 أهداف، تلقى عرضا رسميا من نادى البرج اللبنانى لإتمام التعاقد معه فى الانتقالات المقبلة.

وقدم حمدى زكى مستويات مميزة مع الفريق الجنوبي، وفى آخر مباراة حصل لاعب أسوان على جائرة رجل مباراة أسوان والمصري، حسبما أعلنت رابطة الأندية على صفحتها، حيث سجل هدفين وقدم أداءً رائعًا، ووصل إلى هدفه رقم 10 في الدوري، ليحتل المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين بالتساوي مع أحمد الشيخ.

وحقق فريق أسوان فوزا مثيرا على المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

من جهته عقد أيمن الرمادى المدير الفني لفريق أسوان جلسة خاصة مع محمد حمدى زكى لاعب الفريق، من أجل تحفيزه للمنافسة على لقب هداف الدوري بعدما وصل لهدفه العاشرة في وصافة الهدافين خلف مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وبالتساوى مع أحمد الشيخ مهاجم المحلة.

وهنأ الرمادى اللاعبين على الفوز الذى حققوه بالأمس على المصري بملعب برج العرب بالإسكندرية، خاصة أنه أهم انتصار للابتعاد عن صراع الهبوط، وأكبر انتصارات الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم يسبق لأسوان أن فاز بثلاثة في أي مباراة منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم.