شكرا لقرائتكم خبر عن رغم وداع بطولة العالم.. "PSA" تستعرض إنجازات أمينة عرفى مستقبل الاسكواش المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عدداً من إنجازات البطلة المصرية الصغيرة أمينة عرفي، لاعبة الجزيرة، والتى رغم خروجها من دور الـ16 ببطولة العالم المقامة حالياً فى شيكاغو بعد الهزيمة أمام المصنفة الثالثة عالمياً هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة بنتيجة 3ـ2، إلا أن عرفي أثبتت بما لاى دع مجالاً للشك أنها موهبة كبيرة تسير على خطى الكبار.

وأصبحت النجمة المصرية أمينة عرفي، البالغة من العمر 15 عامًا، أصغر لاعبة على الإطلاق تصل إلى الدور الثالث من بطولة العالم، وعلى الرغم من أن تصنيفها العالمي حالياً هو 61، تعتبر عرفى ضمن أفضل 16 لاعبة في مستواها الحالي، بعد تأهلها لثمن نهائي بطولة العالم.

وتغلبت اللاعبة البالغة من العمر 15 عامًا على الأمريكية أنيتا ماكيفيكا، وكذلك الأمريكية أوليفيا كلاين لتصل إلى دور الستة عشر في بطولة العالم هذا الأسبوع في شيكاغو.

يأتي ذلك بعد مسيرتها الرائعة في بطولة الاسكواش أون فاير ذات المستوى البرونزي في نهاية فبراير الماضي، بعد أن تفوقت على المصنفة العالمية سيفا سنجاري في الجولة الثانية، وأطاحت بكل من، ندى عباس وصابرينا صبحي في ربع ونصف النهائي، قبل أن تحصد الوصافة.

حققت عرفي 16 فوزًا متتاليًا في بطولات PSA، حيث فازت أمينة عرفي ببطولة العالم للناشئين في الإسكواش في أغسطس الماضي ، بعدما تغلبت على اللاعبين الذين تجاوزوا سنها بثلاث سنوات، وفازت على سلمى الطيب البالغة من العمر 18 عاما بنتيجة 3-2 في النهائي بعد تأخرها بمباراتين، هذا جعلها أصغر بطلة منذ نور الشربيني البالغة من العمر 13 عامًا عند تتويجها بذات البطولة في عام 2009.

في يناير الماضي، أضافت أمينة عرفي لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين تحت 19 سنة، إلى سجل إنجازاتها، لتظل دون هزيمة في هذه البطولة أيضاً منذ ظهورها لأول مرة في 2018.

الانضمام إلى قائمة أبطال العالم للناشئين التي تضم أمثال، نيكول ديفيد ورنيم الوليلي وهانية الحمامي ونوران جوهر ونور الشربيني منح عرفي الثقة في أنها أيضًا لديها القدرة على الوصول إلى قمة اللعبة.