طبيب الأهلي يكشف سبب سقوط محمود متولي.. ويعلن موعد عودته للتدريبات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، أن محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالفريق الأحمر، تعرض لارتجاج بسيط في المخ بعد لعبه كرة عرضية بالرأس قبل ثوانٍ من نهاية مباراة بيراميدز في كأس السوبر المصري، ليسقط على الأرض، مشيرًا إلى أنه قد يعود خلال أيام قليلة.

وكان متولي قد أثار مخاوف الجميع بعدما تعرض للإغماء عقب صافرة نهاية مباراة كأس السوبر التي أقيمت مساء أول أمس الجمعة على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة الـ13 في تاريخه، بعد فوزه على فريق بيراميدز بهدف نظيف بعد التمديد لشوطين إضافيين.

وفي تصريحات لفضائية "صدى البلد" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، قال أبوعبلة: "متولي تعرض لإغماء بسيط بعد صافرة نهاية مباراة بيراميدز، اللاعب غاب عن الوعي لفترة، وقمنا ببعض الإسعافات لتفادي بلع اللسان، واستخدمنا جهازًا لقياس نبضات القلب، وهذا الجهاز من المهم تواجده في الملاعب".

وأضاف طبيب الأهلي: "مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، والطاقم الطبي الخاص بالملعب ساعدونا في إسعاف متولي".

وتابع: "متولي قال لي إن سبب تعرضه للإغماء أنه لعب كرة عرضية بالرأس قبل صافرة النهاية، وهذا كان آخر شيء يتذكره، وتأكدنا ببعض الفحوصات أن هذه اللعبة أدت لارتجاج بسيط في المخ".

وأكد أبوعبلة أن متولي "خضع لبعض الفحوصات وأجرينا آشعة مقطعية على المخ عقب المباراة في أحد مستشفيات أبوظبي، وجاءت النتائج ممتازة".

واختتم طبيب النادي الأهلي: "سنتابع حالته وفي حال لم تظهر أي أعراض أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة سيخوض تدريبات منفردة، ثم يعود إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي".