موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز بعد التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الثالثة عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى المرتقبة فى دوري أبطال أفريقيا.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.

موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى

يستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد حمادي العقربي "رادس" بتونس.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسى

وتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

حكام مباراتى الأهلى والترجى التونسى

ويدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.