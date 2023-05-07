شكرا لقرائتكم خبر عن إلياس الجلاصي يغيب عن مباراة المصرى وبترول أسيوط بسبب إصابة السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب النادي المصري، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بترول أسيوط، والتى تجمع الفريقين غداً، الاثنين، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكان الجلاصي قد غاب عن المصري في المباراة الماضية أمام أسوان بالجولة 27 بالدوري، والتى انتهت بفوز أسوان بثلاثية مقابل هدف، بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها الجلاصي إصابته بتمزق فى عضلة السمانة، ليتأكد غيابه أسبوعين عن الفريق.

ويختتم المصري استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة بترول أسيوط، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.