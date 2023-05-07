شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف يجتمع مع أوسوريو لتحديد حارس الزمالك فى مواجهة بروكسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، لتحديد حارس الفريق الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض فى مواجهة بروكسى.

ويجتمع "أوسة" مع أوسوريو لتحديد من سيتولى حراسة عرين الزمالك، وهل سيتم استمرار محمد صبحى فى حراسة المرمى، أم سيحصل محمد عواد على فرصة للعودة من جديد، بعد أن غاب عن المشاركة الأساسية فى الفترة الماضية واصبح بديلاً لصبحى.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.