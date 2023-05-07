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عبد المنصف يجتمع مع أوسوريو لتحديد حارس الزمالك فى مواجهة بروكسى

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القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد عبد المنصف، مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، لتحديد حارس الفريق الذى سيتولى حراسة عرين الأبيض فى مواجهة بروكسى.

ويجتمع "أوسة" مع أوسوريو لتحديد من سيتولى حراسة عرين الزمالك، وهل سيتم استمرار محمد صبحى فى حراسة المرمى، أم سيحصل محمد عواد على فرصة للعودة من جديد، بعد أن غاب عن المشاركة الأساسية فى الفترة الماضية واصبح بديلاً لصبحى.

ويستعد فريق الزمالك لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح لاعبو الزمالك راحة من التدريبات الجماعية بالأمس الجمعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس من ضغط المباريات فى الدورى،وقضاء وقت مميز مع أسرهم والإطمئنان عليهم.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب في الموسم الحالي برصيد 43 نقطة حصدها من 25 مباراة، حيث فاز في 12 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 مباريات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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