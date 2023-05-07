شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمزة يهزم بطل الصين ويضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق البطل المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، الفوز على بطل الصين في ربع نهائي كأس العالم للكبار المقامة حاليا في مدينة أكابولكو المكسيكية بنتيجة 15-8.

وتأهل حمزة بذلك إلى الدور نصف النهائي ليضمن بذلك الحصول على ميدالية لمصر بكأس العالم.

وكان حمزة قد حقق الفوز في دور ثمن النهائي على حساب مواطنه البطل المصري علاء أبوالقاسم، فيما فاز على لاعب فرنسا 15 /13 فى دور الـ32 قبل الفوز على لاعب صربيا بنتيجة 15 / 8 فى دور الـ64.

وتشهد البطولة مشاركة 203 لاعبين في منافسات الفردي و27 دولة في منافسات الفرق.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كل من: علاء أبو القاسم المصنف السادس عالميًا ومحمد حمزة المصنف الـ11 عالميًا ومحمد حسن المصنف الـ40 عالميًا ومحمد عصام المصنف الـ 64 عالميًا وعبد الرحمن طلبه المصنف الـ 328 عالميًا.