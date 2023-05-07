شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام حسام حسن مع المصرى فى ولايته الخامسة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت علاقة حسام حسن بالنادي المصري بعد 141 يوماً فى قيادة الفريق البورسعيدي، وذلك بعدما أعلن النادي المصري إنهاء التعاقد رسمياً مع التوأم وتكليف ميمي عبد الرازق بمهام المدير الفنى للفريق.

إجمالاً.. تولى حسام حسن المهمة الفنية للفريق البورسعيدي فى 14 ديسمبر الماضي، حقق حسام حسن مع المصرى 8 انتصارات، و9 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبو المصري 22 هدفاً، واستقبلت شباكهم 21، ونجح حسام حسن فى قيادة الفريق إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.



حسام حسن

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، فاز المصري فى 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.