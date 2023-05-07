شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: متولى لن يعود للتدريبات إلا بعد 5 أيام بسبب البروتوكول العلاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى ، أن محمود متولى مدافع الفريق لن يعود للتدريبات الجماعية إلا بعد تنفيذ البروتوكول العلاجى للإغماء.

وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمود متولى أجرى أشعة مقطعية على المخ، وأثبتت سلامته، ولم نتخذ قرار عودته من الإمارات وركوب الطائرة إلا بعد التأكد من جاهزيته لتلك الخطوة".

وأضاف طبيب الأهلى، "متولى تحت الملاحظة الطبية وأطمئن عليه فى بيته هاتفياً، وهو سليم وحالته مطمئنة للغاية، وثبت أن الكرة التى اصطدمت برأسه قبل نهاية مباراة بيراميدز تسببت له فى إصابته بارتجاج فقد الوعى على إثره لمدة ثوانٍ".

وتابع، "متولى لن يعود لتدريبات الاهلى إلا بعد تنفيذ البروتوكول الطبي لحالات الإغماء وفقدان الوعى، وهى تتطلب مرور من أربعة إلى خمسة أيام قبل خوض أى مباراة، وسنحسم موقف سفره مع الأهلى لتونس مع مارسيل كولر مدرب الفريق".

وتعرَّض محمود متولي للإغماء عقب مباراة بيراميدز، الأمر الذى أصاب الجماهير فى ملعب محمد بن زايد بالرعب، واستدعى الأطباء سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعا، بعد سقوط محمود متولى بشكل مفاجئ.

ولم تمضِ دقائق قليلة حتى استفاق محمود متولي، ليبدأ الأهلي الاحتفال عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز.

متولي: حالتى الصحية جيدة.. ونستحق التتويج بالبطولة

من جانبه طمأن محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، فى اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتى انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر، وتتويجه بالبطولة.

وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.