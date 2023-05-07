شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: متولى لن يعود للتدريبات إلا بعد 5 أيام بسبب البروتوكول العلاجى والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد أبو عبلة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "محمود متولى أجرى أشعة مقطعية على المخ، وأثبتت سلامته، ولم نتخذ قرار عودته من الإمارات وركوب الطائرة إلا بعد التأكد من جاهزيته لتلك الخطوة".
وأضاف طبيب الأهلى، "متولى تحت الملاحظة الطبية وأطمئن عليه فى بيته هاتفياً، وهو سليم وحالته مطمئنة للغاية، وثبت أن الكرة التى اصطدمت برأسه قبل نهاية مباراة بيراميدز تسببت له فى إصابته بارتجاج فقد الوعى على إثره لمدة ثوانٍ".
وتعرَّض محمود متولي للإغماء عقب مباراة بيراميدز، الأمر الذى أصاب الجماهير فى ملعب محمد بن زايد بالرعب، واستدعى الأطباء سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب سريعا، بعد سقوط محمود متولى بشكل مفاجئ.
ولم تمضِ دقائق قليلة حتى استفاق محمود متولي، ليبدأ الأهلي الاحتفال عقب التتويج بكأس السوبر على حساب بيراميدز.
متولي: حالتى الصحية جيدة.. ونستحق التتويج بالبطولة
من جانبه طمأن محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، الجماهير على حالته الصحية بعد سقوطه على أرض الملعب، فى اللحظات الأخيرة من مباراة كأس السوبر المصري أمام بيراميدز، والتى انتهت بفوز الأهلي 1 - صفر، وتتويجه بالبطولة.
وأكد متولي أنه بخير وحالته الصحية جيدة، وأبدى سعادته البالغة بالتتويج بلقب كأس السوبر للمرة الـ13 في تاريخ النادي، وقال إن التتويج بالبطولة مستحق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز