المصري يختتم استعداداته لمواجهة بترول أسيوط فى الدور التمهيدى للكأس

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.