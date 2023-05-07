شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفنى للمصرى بقيادة ميمى عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، عن عدم الانضمام للجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق، وذلك بعدما عرض المدرب الجديد للمصري على ناجي تولي مسؤولية تدريب حراس مرمى الفريق البورسعيدي.

وكتب أحمد ناجي عبر حسابه على فيس بوك، "شكراً للأخ والصديق الدكتور ميمى عبد الرازق لتفهمه وقبول اعتذارى، مع كل الأمنيات له بالتوفيق فى مهمته لتدريب فريق المصرى البورسعيدى، فهو قيمه كبيره مدرباً ومحاضراً".



احمد ناجي

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته لمواجهة بترول أسيوط، اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وطلب الجهاز الفني للنادي المصري تقريراً من الجهاز الطبي عن حالة اللاعبين المصابين لتحديد موقفهم من المشاركة في اللقاء المقبل أمام بترول أسيوط فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

ويعاني المصري من الإصابات التي ضربت نجوم الفريق، وأبرزهم إلياس الجلاصي، حسين السيد ومروان حمدي وأنتوني أكبوتو وفرانك ايتوجا وحسام جريشة وزياد كمال.

وخسر النادي المصري أمام أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.