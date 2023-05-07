شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصرف مكافآت خاصة للاعبيه بعد التتويج بلقب السوبر أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي صرف مكافآت خاصة للاعبين عقب التتويج بلقب السوبر المصري على حساب بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، خاصة بعد الأداء القوى والروح القتالية التى ظهر عليها اللاعبون، ووجود رغبة واضحة لديهم فى استمرار التتويج بالألقاب وإصرارهم على حصد لقب البطولة، خاصة بعد الموسم الصعب الذي لعبه الفريق الأحمر الموسم الماضي.

جاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بصرف مكافآت خاصة للاعبين تقديراً لدور اللاعبين بعد تحمل المسئولية واستعادة شخصية الفريق الأحمر، وإحكام السيطرة على المركز الأول فى كل البطولات التى تنافس عليها كتيبة السويسرى مارسيل كولر.

وترغب إدارة الأهلي فى تحفيز اللاعبين معنوياً، والشد من أزرهم من أجل الاستمرار في مواصلة العروض القوية والفوز بكل الألقاب التي ينافس عليها الفريق الأحمر في الموسم الحالي على المستوى المحلي والقارى، وتعزيز ثقتهم فى أنفسهم بعد الفوز بلقب السوبر على حساب بيراميدز وقبل أيام قليلة من مواجهة الترجى التونسى بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجه مسئولو النادي الشكر لجماهير الأهلي الوفية التي تستحق أن يضحي الجميع من أجلها، وهي جماهير تمثل السند والدعم لناديها في كل المواقف وفي كل زمان ومكان ، وشددوا على أن لاعبي الأهلي وجهازهم الفني يستحقون التحية والتقدير على الروح العالية والأداء الرجولي طوال زمن المباراة، واستطاعوا أن يسعدوا جماهيرهم ببطولة غالية بعد التتويج بكأس مصر منذ فترة قليلة.

كما وجهوا الشكر لدولة الإمارات الشقيقة لاستضافتها بطولة السوبر، وما لاقته بعثة الأهلي من كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ لحظة وصولها ، وأكدوا أن هذا ليس بجديد على الشعب الإماراتي الشقيق، الذي يرتبط بأشقائه المصريين بعلاقات تاريخية وطيدة موثوقة بالمحبة والتآخي على مر العصور.